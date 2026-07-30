В ДНР в результате атак дронов ВСУ погиб мужчина, еще трое жителей ранены

Всем пострадавшим в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и еще трое мирных жителей пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в ДНР 30 июля. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковой автомобиль - в результате удара погиб мужчина 1952 года рождения.

На трассе Донецк - Мариуполь в Волновахском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили двое мужчин - 1975 и 1978 годов рождения.

Еще один инцидент зафиксирован на автодороге Мангуш - Урзуф в Мангушском муниципальном округе: там тяжело ранен мужчина 1986 года рождения.

Всем пострадавшим в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Помимо человеческих жертв и ранений, атаки привели к новым разрушениям. Повреждены четыре жилых дома и шесть объектов гражданской инфраструктуры в ДНР. Также пострадала спецтехника, грузовой транспорт и три легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Мангушском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

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