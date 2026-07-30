Участники отраслевого конгресса навестили детей в центре помощи в Макеевке

Детям привезли подарки, но самым ценным для ребят стали внимание, живое общение и проведенное вместе время. Фото: ТГ/Бондаренко

Всероссийский транспортный конгресс «Дороги Донбасса - 2026», который прошел в ДНР в июне, стал не только площадкой для обсуждения развития дорожной отрасли, но и поводом для важной социальной миссии. Делегация мероприятия, включая главу Минтранса Республики Александра Бондаренко, посетила центр помощи «Гнездышко» в Макеевке, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

Вместе с министром в визите приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты ДНР, Народного Совета Республики, «Службы автомобильных дорог Донбасса», предприятий дорожной отрасли из Москвы и Санкт-Петербурга, технического организатора конгресса - компании «Ирвен», а также партнера мероприятия - бренда оригинальной одежды «Сделано под обстрелами».

Детям привезли подарки, но, как отметили организаторы, самым ценным для ребят стали внимание, живое общение и проведенное вместе время.

- Сегодня в «Гнездышке» воспитываются более 30 детей, и подобные встречи помогают ребятам почувствовать, что рядом всегда есть люди, готовые поддержать, - отметил Бондаренко.

В ходе встречи с руководством учреждения обсуждались возможные шаги по улучшению условий проживания детей.

Министр поблагодарил всех участников конгресса, поддержавших инициативу, и выразил надежду, что подобные добрые проекты станут традицией.

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