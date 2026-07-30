Новый транспортный каркас планируют создать в Мариуполе

Маршрутную сеть города планируют увеличить более чем на 150 километров Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР обсудили корректировку генерального плана Мариуполя с представителями Единого института пространственного планирования РФ. Диалог проходил в рамках разработки Схемы территориального планирования Республики.

Ключевым вопросом повестки дня стало развитие транспортной инфраструктуры. Специалисты предложили сформировать в Мариуполе радиально-кольцевой транспортный каркас - систему из трех контуров. Они будут расходиться от нового общественно-делового центра, связывая исторический центр города со всеми районами и крупными промышленными объектами. Такая структура также позволит организовать транзитное движение между федеральными и региональными трассами.

Маршрутную сеть города планируют увеличить более чем на 150 километров. Предусматривается развитие трамвайной сети, строительство и реконструкция автостанций и автовокзалов. Отдельное внимание уделено морской инфраструктуре: в планах - реконструкция Мариупольского порта, а также строительство двух яхтенных марин.

Реализация этих мер должна повысить транспортную доступность города и укрепить его логистический потенциал.

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