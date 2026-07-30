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НовостиОбщество30 июля 2026 19:11

Новый транспортный каркас планируют создать в Мариуполе

Проектировщики представили план развития транспортной инфраструктуры приморского города ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Маршрутную сеть города планируют увеличить более чем на 150 километров

Маршрутную сеть города планируют увеличить более чем на 150 километров

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР обсудили корректировку генерального плана Мариуполя с представителями Единого института пространственного планирования РФ. Диалог проходил в рамках разработки Схемы территориального планирования Республики.

Ключевым вопросом повестки дня стало развитие транспортной инфраструктуры. Специалисты предложили сформировать в Мариуполе радиально-кольцевой транспортный каркас - систему из трех контуров. Они будут расходиться от нового общественно-делового центра, связывая исторический центр города со всеми районами и крупными промышленными объектами. Такая структура также позволит организовать транзитное движение между федеральными и региональными трассами.

Маршрутную сеть города планируют увеличить более чем на 150 километров. Предусматривается развитие трамвайной сети, строительство и реконструкция автостанций и автовокзалов. Отдельное внимание уделено морской инфраструктуре: в планах - реконструкция Мариупольского порта, а также строительство двух яхтенных марин.

Реализация этих мер должна повысить транспортную доступность города и укрепить его логистический потенциал.

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