В Докучаевске завершают благоустройство улицы Крепкого

На улице появились зоны отдыха, освещение и безопасная детская площадка. Фото: ТГ/Качанов

В Докучаевске завершают масштабное обновление улицы Крепкого - уже в ближайшее время горожане смогут оценить преобразившееся пространство. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», программы «Формирование комфортной городской среды» и народной программы партии «Единая Россия».

Ход реконструкции лично проверил глава городского округа Александр Качанов. По его словам, подрядчики строго следуют графику.

За время реконструкции территория кардинально изменилась. Строители выполнили широкий спектр задач - от расчистки участка и планировки грунта до укладки нового асфальта и тротуарной плитки. Пространство стало не только удобнее, но и комфортнее для жителей: здесь установили современные скамейки, обустроили освещение, а также выделили и оформили зоны для активного отдыха.

Сейчас специалисты находятся на завершающем этапе - они укладывают специальное безопасное покрытие на детской площадке.

- По графику все работы должны быть полностью закончены к 1 августа, - заявил Качанов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый город в городе: В Кировском районе Донецка утвержден проект планировки нового жилого массива

В Кировском районе Донецка построят дома, школы, детские сады и поликлинику (подробнее)