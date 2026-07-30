В ДНР в двух авариях пострадали подростки

Питбайки - это техника для спорта и тренировок, а не для обычных дорог. Фото: МВД по ДНР

За прошедшие сутки на дорогах ДНР произошли две аварии, в которых пострадали три человека, в том числе двое подростков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

В центре Горловки 17-летний парень без прав катался на питбайке в нетрезвом виде. На нерегулируемом перекрестке он не учел безопасное расстояние до машины, которая ехала впереди. Когда автомобиль «LADA Largus» поворачивал направо, произошло столкновение. Подросток получил травмы.

Вторая авария произошла в поселке Стожковское Шахтерского округа. Там за рулем «Mitsubishi Outlander» находился 20-летний мужчина, который также был нетрезв и ехал слишком быстро. В какой-то момент водитель просто не справился с управлением: машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В итоге травмы получили и сам водитель, и его 17-летний пассажир.

В Госавтоинспекции не устают напоминать: дорога не прощает ошибок. Водителям советуют быть внимательнее, не превышать скорость, держать дистанцию и ни в коем случае не садиться за руль пьяными или без прав. Отдельно полицейские напоминают о правилах езды на питбайках: это техника для спорта и тренировок, а не для обычных дорог. Выезжать на ней на проезжую часть категорически запрещено.

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