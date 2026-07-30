В Тельманово планируют отремонтировать стадион «Гранит» и построить бассейн

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец провел рабочую встречу с главой Тельмановского округа Натальей Великодной. Фото: ТГ/Швец

В Тельмановском муниципальном округе ДНР планируют развивать спортивную инфраструктуру. Ключевые направления этой работы обсудили в ходе рабочей встречи министр спорта и туризма Республики Максим Швец и глава округа Наталья Великодная.

Основной темой разговора стало создание условий для здорового образа жизни жителей округа - как детей, так и взрослых. Особое внимание уделялось развитию спорта в небольших населенных пунктах, где доступ к современным спортивным объектам особенно важен.

В частности, обсуждались планы по ремонту стадиона «Гранит», а также строительству модульного бассейна. Реализация данного проекта намечена в рамках государственной программы «Спорт России».

- Уверен, что совместными усилиями мы выведем спортивную жизнь Тельмановского района на качественно новый уровень, - заявил министр спорта Максим Швец.

Напомним, ранее сообщалось, что программа «Земский тренер» в ДНР уже приносит первые плоды. В Республике фиксируют рост спортивной активности и готовят новые кадры.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Донецка открылись современные спортивные площадки

Футбольное поле с искусственным покрытием и баскетбольно-волейбольная площадка станут новой точкой притяжения для дончан (подробнее)