Старобешевский округ ДНР переходит на современные методы земледелия

Применение научно обоснованных методов позволит получать больше урожая с тех же площадей. Фото (архив): Минсельхоз ДНР

Старобешевский округ делает ставку на научный подход в сельском хозяйстве. Власти муниципалитета заключили соглашение с ФГБУ «Агрохимическая служба России». Подписи под документом поставили глава округа Алексей Черкашин и представитель ведомства.

Главная цель партнерства - внедрить современные методы земледелия и остановить деградацию почв. Для местных фермеров такое сотрудничество открывает сразу несколько возможностей. Прежде всего, все земли округа пройдут комплексную проверку: специалисты оценят уровень плодородия почв и дадут объективную картину их состояния. На основе этих данных аграриям предоставят персональные рекомендации - в том числе по выбору удобрений и их оптимальной дозировке. Такой подход поможет избежать ошибок, которые могут навредить почве, и одновременно сэкономить средства.

Еще один важный эффект - рост урожайности: применение научно обоснованных методов позволит получать больше продукции с тех же площадей. При этом система постоянного контроля за состоянием земель поможет защитить их от истощения.

Глава округа Алексей Черкашин назвал подписание документа стратегическим шагом.

- Подписание соглашения - стратегический шаг к возрождению и технологическому обновлению аграрного сектора нашей земли в строгом соответствии с современными стандартами Российской Федерации, - заявил он.

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