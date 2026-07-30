В Мариуполе задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

В магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавцу кухонным ножом, потребовал отдать деньги из кассы. Фото: МВД ДНР

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на продовольственный магазин в Жовтневом районе Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Инцидент произошел накануне вечером: в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавцу кухонным ножом, потребовал отдать деньги из кассы. 50-летняя сотрудница магазина выбежала на улицу и начала звать на помощь. В этот момент злоумышленник забрал из кассового аппарата более 22 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России «Мариупольское» оперативно установили личность нападавшего. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. В кратчайшие сроки его задержали и поместили в следственный изолятор.

В отношении мужчины завели уголовное дело за разбой. Ему грозит серьезный срок.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 000 000 рублей, - заявили правоохранители.

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