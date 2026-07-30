В Донецке открылся набор ИТ-специалистов в «Школу 21»

Бесплатное обучение и стажировка - шанс для жителей Республики освоить востребованную ИТ-профессию. Фото: max.ru/PushilinDenis

В Донецке стартовал первый набор в «Школу 21» - образовательный проект Сбера в сфере цифровых технологий. Инициатива реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и призвана помочь ДНР сформировать собственный кадровый ресурс в ИТ-сфере.

Как отметил Глава Республики Денис Пушилин, сегодня подготовка ИТ-специалистов - один из ключевых факторов развития региона. Такие кадры необходимы для обеспечения цифрового суверенитета, поддержки государственных информационных систем, финансового сектора и восстанавливающейся промышленности.

По словам Пушилина, возможность освоить современную профессию и применить ее в родном регионе - это серьезный стимул для молодежи оставаться и строить карьеру в ДНР.

- «Школа 21» системно подходит к решению этих задач, - подчеркнул он.

Программа рассчитана на широкую аудиторию: обучение полностью бесплатное, а подать заявку может любой житель Республики старше 18 лет. При этом не имеет значения, есть ли у кандидата профильное образование, опыт работы или базовые навыки программирования. Важной частью подготовки станет обязательная трехмесячная стажировка, которая позволит слушателям получить реальный практический опыт.

Проект вписывается в общий вектор пересборки экономики ДНР, где создание собственного интеллектуального фундамента становится одним из приоритетов.

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