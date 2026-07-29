В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ погиб один человек, еще 14 мирных жителей пострадали

Всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР 29 июля в результате атак ударных беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в поселке Луганское городского округа Дебальцево при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина.

На автодороге Луганск - Светлодарск беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус. Тяжелые ранения получили две женщины - 1992 и 1947 годов рождения. Ранения средней степени тяжести зафиксированы у нескольких пассажиров: женщин 1994, 1984 и 1969 годов рождения, а также мужчин 1967, 1963 и 1957 годов рождения. Кроме того, пострадали еще две женщины - 1986 и 1974 годов рождения.

В Светлодарске во время атаки БПЛА на автомобиль был тяжело ранен мужчина 1973 года рождения, также пострадала женщина 1990 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней тяжести получил мужчина 1958 года рождения. Еще один мужчина 1976 года рождения пострадал в Волновахском муниципальном округе.

Всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Помимо этого, атаки привели к новым повреждениям инфраструктуры и транспорта. В городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, а также в Амвросиевском и Волновахском округах пострадали два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля.

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