В Торезе впервые за полвека капитально отремонтировали медицинский колледж

В здании выполнили весь комплекс ремонтных работ. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В Торезе капитально отремонтировали четырехэтажное здание учебного корпуса медицинскоцго колледжа - впервые за последние полвека. Как сообщили «КП Донецк» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Специалисты выполнили весь комплекс работ: отремонтировали и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и остекление, утеплили и привели в порядок фасад. Внутри здания проведены все отделочные работы, а также полностью обновлены инженерные сети и коммуникации.

- Обновленные строителями площади позволили создать современную образовательную среду для более чем 800 учащихся колледжа, - заявили в пресс-службе «Единого заказчика».

Возобновить учебный процесс в учреждении планируют уже этой осенью. В колледже будут готовить специалистов по двум востребованным направлениям: «Сестринское дело» (квалификация - медсестра) и «Лечебное дело» (фельдшер).

На территории колледжа расположено здание общежития на 150 мест, которое также не ремонтировалось с 1970-х годов и со временем устарело. Сейчас строители обследуют объект и готовятся к его капитальному ремонту.

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