Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается. Фото: ТГ/Кулемзин

В четверг в столице ДНР установится по-настоящему летняя погода. По данным синоптиков, день порадует горожан комфортной температурой и отсутствием осадков - это отличная возможность провести время на свежем воздухе, отправиться на прогулку или заняться активным отдыхом. Расскажем, какой будет погода в Донецке 30 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утро начнется с умеренного тепла: ожидается температура в диапазоне +14-16°C. К полудню воздух прогреется до +24-26°C. Ночью температура останется на комфортном уровне и составит примерно +20-21°C.

Осадки

Несмотря на переменную облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 3-5 м/с, возможны кратковременные порывы до 9-10 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 30 июля отмечают день Марины с Лазарем. В православной традиции в этот день вспоминают великомученицу Маргариту Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского.

На Руси этот день ассоциировался с зарницами и грозами, считался временем небесных знамений. Существовал ряд поверий и запретов, охватывавших многие стороны жизни. День воспринимали как период очищения - и телесного, и духовного. Традиционно в этот день топили баню, чтобы смыть накопившийся негатив, и наводили порядок в доме: избавлялись от старых и сломанных вещей. При этом хлам не выбрасывали, а отдавали нуждающимся - считалось, что это помогает привлечь в дом достаток.

День также считался благоприятным для ухода за собой: стрижка обещала не только обновление внешности, но и очищение мыслей.

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