В части Донецка, Макеевки и Ясиноватой не будет воды 31 июля

Водоснабжение нескольких районов приостановят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Донецка, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки 31 июля не будет воды. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

Причина отключения - обесточивание объектов предприятия сотрудниками РЭС. В связи с этим 31 июля подача воды по графику в указанных районах полностью приостанавливается. Жителей просят заранее сделать необходимые запасы. При этом начисления на время фактического отсутствия водоснабжения производиться не будут.

1 августа водоснабжение возобновят, но в сокращенном режиме. Это связано с постепенным заполнением системы.

- После восстановления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования и опрессовку системы. В связи с этим 1 августа подача воды по графику на город Донецк, город Ясиноватая, Червоногвардейский район Макеевки будет осуществляться в сокращенном режиме, так как резервуары не успеют полностью наполниться, - заявили в «Воде Донбасса».

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