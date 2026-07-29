Писателя и драматурга из ДНР Валерия Герланца наградили орденом Дружбы

Награда вручена писателю за многолетнюю культурно-просветительную деятельность и вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи. Фото: max.ru/makarov_kb

Писатель, журналист и драматург из ДНР Валерий Герланец награжден орденом Дружбы. Торжественная церемония состоялась 29 июля и была приурочена к 75-летию литератора.

Валерий Герланец - член Союза писателей России, автор более 70 книг, главный редактор журналов «Апельсин» и «Антракт». Его произведения ставились в театрах и включены в школьные учебники.

В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров и министр культуры Республики Михаил Желтяков. Вице-премьер отметил, что вручение ордена - это закономерное признание труда человека, который посвятил свою жизнь служению литературе и культуре. А министр подчеркнул, что книги Герланца помогают сохранять историческую память и занимают важное место в культурной жизни Донбасса.

Особую атмосферу мероприятию придали юные читатели: они продекламировали стихотворения Валерия Герланца. Для гостей также подготовили выставку его книг.

Сам писатель поблагодарил за высокую оценку своего труда.

- Получить орден Дружбы для меня особенно важно, потому что тема дружбы проходит через все мои произведения. А детям я советую одно: читайте книги. Не заменяйте их гаджетами. Именно в книгах мы учимся доброте, честности и настоящим традиционным ценностям, которые нас делают людьми, - сказал он.

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