Программа «Земский тренер» в ДНР приносит первые результаты

В регионе последовательно наращивают спортивную инфраструктуру и вовлекают жителей в спорт. Фото (архив): Администрация Мариуполя

В ДНР начинают проявляться первые итоги реализации программы «Земский тренер». Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец на оперативном совещании у Главы Республики, где подводились итоги работы ведомства за первое полугодие.

По словам министра, к работе в муниципалитетах готовятся четыре человека.

- Четыре специалиста уже готовятся приступить к работе в Волновахском, Тельмановском и Амвросиевском округах, - заявил Швец.

Министр отметил, что развитие спортивной сферы в Республике охватывает сразу несколько направлений - от обновления инфраструктуры до вовлечения жителей в массовые спортивные мероприятия. Ярким примером стала июньская акция «Спортивный Донбасс», проведенная совместно с партией «Единая Россия» и муниципалитетами: она объединила более 75 тысяч участников.

Позитивная динамика наблюдается и в рамках движения ГТО: за первые шесть месяцев этого года 362 жителя Республики успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия.

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