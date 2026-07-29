Программа «Земский тренер» в ДНР приносит первые результаты

В ДНР начинают проявляться первые итоги реализации программы «Земский тренер». Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец на оперативном совещании у Главы Республики, где подводились итоги работы ведомства за первое полугодие.
По словам министра, к работе в муниципалитетах готовятся четыре человека.
- Четыре специалиста уже готовятся приступить к работе в Волновахском, Тельмановском и Амвросиевском округах, - заявил Швец.
Министр отметил, что развитие спортивной сферы в Республике охватывает сразу несколько направлений - от обновления инфраструктуры до вовлечения жителей в массовые спортивные мероприятия. Ярким примером стала июньская акция «Спортивный Донбасс», проведенная совместно с партией «Единая Россия» и муниципалитетами: она объединила более 75 тысяч участников.
Позитивная динамика наблюдается и в рамках движения ГТО: за первые шесть месяцев этого года 362 жителя Республики успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия.
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