В Харцызске домашние питомцы помогают прививать любовь к чтению детям

Пушистые друзья - самые благодарные слушатели. Фото: Администрация Харцызска

В Центральной детской библиотеке городского округа Харцызск прошел необычный библио-коктейль «Лапки и строки». В роли слушателей выступали домашние питомцы юных читателей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Организаторы придумали формат, который помогает детям преодолеть страх ошибок и по-настоящему проникнуться процессом чтения. Ребята выбирали книги из библиотечного фонда или брали те, что советовали библиотекари, а затем читали их своим четвероногим друзьям.

Главное правило клуба - не критиковать. Когда ребенок запинался или ошибался, его пушистый слушатель не торопился «исправлять» - ведь для него важнее не правильность слов, а интонация и эмоции маленького рассказчика. Такой подход позволяет ребенку расслабиться, почувствовать себя увереннее и постепенно избавиться от тревожности, которая часто мешает свободно читать вслух.

- Ключевой цитатой мероприятия послужили слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - отметили организаторы.

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