В Донецке продолжают оформлять компенсации за утраченное жилье и имущество

В Донецке продолжают работу по оформлению компенсаций жителям, чье жилье и имущество пострадали в результате боевых действий. Комиссия по установлению мер социальной поддержки при администрации городского округа ведет прием и рассматривает заявления в соответствии с постановлением Правительства ДНР от 07.08.2023 № 61 1 (с учетом внесенных изменений).
По данным городской администрации, с начала этого года специалисты обработали уже более 4 тысяч обращений.
- С января 2026 года по сегодняшний день специалисты рассмотрели уже 4 046 обращений от жителей касательно выплаты компенсаций за утраченное имущество первой необходимости, а также поврежденное или разрушенное из-за боевых действий жилье, - заявили в мэрии.
Для получения компенсации необходимо подать заявление в территориальные органы социальной защиты - по месту расположения пострадавшего жилья. Узнать детальные адреса подразделений по районам можно по ссылке.
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