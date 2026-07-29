Синоптики прогнозируют переменную облачность и вероятность небольшого дождя. Фото: ТГ/Кулемзин

Среда в столице ДНР обещает быть умеренно теплой и не слишком знойной. По данным синоптиков, днем не исключены кратковременные осадки. Расскажем, какой будет погода в Донецке 29 июля 2026 года.

Температура воздуха

Начало дня порадует относительно свежей прохладой: утром температура воздуха составит +15-17°C. К полудню столбики термометров поднимутся до отметки +22-23°C. В ночные часы температура снизится до +19-20°C.

Осадки

Синоптики прогнозируют переменную облачность и вероятность небольшого дождя. Осадки, скорее всего, будут кратковременными и не испортят общий характер погоды. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 4-5 м/с, при этом возможны порывы до 9-10 м/с.

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления останутся в пределах нормы и составят примерно 744-745 мм рт. ст.

Народный календарь

29 июля в народном календаре известно как Финогеев день (или Финогеевы зажинки). В православной традиции в этот день вспоминают священномученика Афиногена и его десять учеников, пострадавших за веру в Севастии в 311 году.

На Руси с Финогеева дня традиционно начинали жатву ржи - это был один из самых важнейших периодов в крестьянском быту. От успеха жатвы во многом зависело, насколько благополучным будет год для семьи, поэтому к этому времени относились с особым вниманием.

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