Семь мирных жителей пострадали в ДНР при атаках БПЛА ВСУ 28 июля

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в результате атак ударных БПЛА ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал рейсовый автобус. В результате ранения средней степени тяжести получили пять человек: женщины 1974, 1980 и 1989 годов рождения, а также мужчины 1949 и 1981 годов рождения.

Еще одна атака произошла в городе Кировское Шахтерского округа: там дрон нанес удар по автозаправочной станции. Пострадали женщина 1973 года рождения и мужчина 1982 года рождения.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, заявил Пушилин.

Кроме того, в результате ударов БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилье, а также автотранспорт. Инциденты зафиксированы в городских округах Горловка, Торез, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах.

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