Трем женским монастырям ДНР передали автомобили в День Крещения Руси

Ключи от транспорта митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир передал после праздничной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Донецке. Фото: Донецкая епархия

В День Крещения Руси три женских монастыря ДНР получили в подарок автомобили. Транспортные средства предоставил Народный фронт из Свердловской области, а их передачу провел митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир - после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой епархии.

Автомобили получили Свято-Успенский Николаевский, Свято-Касперовский и Свято-Иверский женские монастыри. В Донецкой епархии пояснили, что эта помощь - часть системной работы по обеспечению транспортом приходов и монастырей, расположенных в прифронтовых районах и на освобожденных территориях региона.

В епархии отметили, что передача техники, приуроченная к великому празднику, поможет укрепить материальную базу обителей.

- Автомобили станут существенным подспорьем для монастырей в их повседневных трудах по хозяйственному обеспечению и оказанию помощи нуждающимся, - пояснили там.

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