В Макеевке преподавателя колледжа обвинили в торговле дипломами

В Макеевке расследуют дело о взятках за защиту дипломов. Фото: СУ СК РФ по ДНР

В одном из колледжей Макеевки раскрыта коррупционная схема: преподавателя подозревают в том, что она брала взятки от студентов. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по ДНР.

По данным следствия, с марта по май текущего года семеро студентов передали преподавательнице в общей сложности 280 тысяч рублей. За эти деньги она должна была обеспечить им формальное прохождение преддипломной практики и защиту дипломов - при этом сами студенты в этих учебных процессах фактически не участвовали.

В отношении преподавательницы завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет, а также выплата крупного штрафа.

Следователи продолжают собирать доказательства, расследование продолжается. Кроме того, следствие планирует дать правовую оценку действиям и самих студентов, которые передавали деньги преподавателю.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыли сложную криминальную схему: Полицейские задержали в ДНР 19-летнего студента из Иркутска

Сотрудники МВД по ДНР предпринимают меры по поиску организаторов преступной схемы (подробнее)