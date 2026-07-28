В Мариуполе с приходом жары участились случаи острых кишечных инфекций

Летом, в жару, опасность кишечных инфекций становится выше Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе с приходом жары фиксируется увеличение числа случаев острых кишечных инфекций. Согласно данным эпидемиологического мониторинга, за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос. Как отмечают специалисты, подобная ситуация - типичное сезонное явление: высокие температуры ускоряют размножение патогенных микроорганизмов, а ряд бытовых привычек людей дополнительно повышает риски.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Александр Хоруженко назвал основные причины роста заболеваемости. По его словам, главная проблема кроется в беспечности людей. Часто жители забывают о базовых правилах гигиены: плохо моют овощи и фрукты, покупают продукты с прилавков стихийных рынков, а при купании в море могут случайно наглотаться воды.

Чтобы минимизировать риск заражения, медики советуют придерживаться простых, но действенных правил. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, внимательно относитесь к выбору продуктов, обязательно промывайте и при необходимости дополнительно обрабатывайте фрукты и овощи, строго соблюдайте условия хранения продуктов, особенно скоропортящихся.

Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит избежать проблем со здоровьем и провести лето без неприятных последствий.

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