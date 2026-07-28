В Донецком колледже культуры впервые за 60 лет проводят капитальный ремонт

Колледж десятилетиями не видел капитального ремонта и неоднократно попадал под обстрелы противника. Фото: пресс-служба вице-премьера ДНР Кирилла Макарова

В Донецком колледже культуры и искусств продолжается капитальный ремонт - впервые за 60 лет. Уже завершены работы в 10 учебных аудиториях, балетном зале и костюмерной. Сейчас специалисты ремонтируют кровлю, классы и малый актовый зал, одновременно обновляя инженерные системы: отопление, водоснабжение, а также устанавливают современные системы безопасности. Отдельное внимание уделяют созданию доступной среды для маломобильных граждан.

В здании организован пост военизированной охраны, установлены резервные емкости и насосы для круглосуточной подачи воды.

Следующим этапом станет ремонт фасада, большого актового зала и обновление мебели. В итоге колледж должен стать современным образовательным пространством, где 450 студентов смогут учиться по специальностям «Народное художественное творчество», «Социально-культурная деятельность» и «Библиотечно-информационная деятельность».

- Колледж десятилетиями не видел капитального ремонта и неоднократно попадал под обстрелы противника. В этом году на его восстановление направлено более 79 миллионов рублей, - сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

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