В Мариуполе перешагнули экватор уборки озимых и наращивают темпы сбора яровых

Полевые работы проходят строго в соответствии с агротехническими сроками. Фото: МАХ/Кольцов

В городском округе Мариуполь продолжается уборочная страда. Полевые работы проходят строго в соответствии с агротехническими сроками. Об этом сообщил глава округа Антон Кольцов.

На текущий момент уборка озимых зерновых преодолела экватор: обработаны более половины запланированных площадей. При средней урожайности 40 центнеров с гектара валовой сбор уже достиг 28 400 центнеров.

Одновременно с этим набирает обороты уборка ярового ячменя. На данный момент убраны 25% полей, с которых собраны 2 800 центнеров зерна.

Специалисты уделяют особое внимание не только объемам, но и качественным показателям уборочной компании.

- По сравнению с аналогичным периодом 2025 года в текущем сезоне наблюдается устойчивая положительная динамика по урожайности, - заявил Кольцов.

По его словам, этот факт подтверждает стабильную и слаженную работу местных агрохозяйств, а также высокий уровень организации полевых работ.

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