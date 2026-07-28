ДНР переходит на отечественные цифровые решения

Государственные информационные системы создаются и развиваются на базе российских цифровых платформ и отечественного ПО Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Донецкая Народная Республика полностью отказалась от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил руководитель Минцифры региона Дмитрий Ухов.

Он отметил, что государственные информационные системы создаются и развиваются на базе российских цифровых платформ и отечественного ПО с учетом требований интеграции с федеральными системами.

К июню 2026 года доля российского программного обеспечения в органах государственной власти Республики достигла 86%. Им передали более 11 тысяч автоматизированных рабочих мест с предустановленными российскими операционными системами и офисными пакетами. В планах на 2026 год - обновление и сопровождение ОС Astra Linux для более чем 2 тысяч рабочих мест, а также внедрение отечественной антивирусной системы.

В числе стратегических проектов - развитие цифровой образовательной среды: в школах и других учреждениях создают современную ИТ-инфраструктуру для безопасного доступа к государственным информационным системам и интернету.

Важным направлением станет создание региональной информационно-аналитической системы ДНР. Она объединит данные разных ведомств в едином цифровом пространстве, позволит оперативно анализировать информацию и повысит качество управленческих решений.

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