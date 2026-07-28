В ДНР построят новые базовые станции связи

До конца года планируется построить еще порядка 1 165 объектов связи - это около 2 900 базовых станций. Фото (архив): ТГ/Ежиков

Восстановление телекоммуникационной инфраструктуры в ДНР продолжается в сложных условиях. Как рассказал в ходе прямого эфира глава Минцифры Республики Дмитрий Ухов, на сегодняшний день в регионе поврежден 31 объект связи, еще 51 остается без электроснабжения. Для поддержания работы используют дизельные генераторы и источники бесперебойного питания, а ремонтные бригады стараются оперативно устранить повреждения там, где это позволяет обстановка.

Особое внимание уделяют освобожденным территориям. Мобильная связь восстановлена уже в 34 населенных пунктах ДНР, доступ к интернету есть в 9 пунктах. Построены 312 км волоконно-оптических линий связи. Однако часть объектов приходится ремонтировать повторно из-за новых атак со стороны ВСУ.

Услуги связи в Республике оказывают три оператора: ГУП ДНР «РОС», ООО «Миранда-Медиа» и ООО «К-Телеком». Всего построены и введены в эксплуатацию более 11 000 базовых станций. До конца года планируется построить еще порядка 1 165 объектов связи - это около 2 900 базовых станций.

При этом министр отметил, что временное ухудшение качества связи в отдельных районах не всегда связано с техническими неисправностями: на работу мобильной связи и передачу данных могут влиять средства радиоэлектронной борьбы, которые применяются в целях безопасности граждан. Специалисты делают все возможное, чтобы максимально быстро восстановить устойчивую связь.

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