Более 760 тысяч жителей ДНР пользуются порталом «Госуслуги»

Наиболее востребованы услуги, связанные с получением официальных сведений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Портал «Госуслуги» стал одним из ключевых цифровых сервисов в ДНР. Им пользуются уже более 760 тысяч жителей, которые с начала года подали свыше 515 тысяч заявлений. Об этом сообщил глава Минцифры Республики Дмитрий Ухов.

Сейчас в регионе в электронном виде доступны 119 массовых социально значимых услуг: 82 из них - федерального уровня, 37 - регионального и муниципального. По словам министра, задача на текущий год - довести их число до 140.

Наиболее востребованы услуги, связанные с получением официальных сведений: жители запрашивают данные об исполнительных производствах, состоянии лицевого счета, трудовой деятельности, страховании в системе ОМС, мерах соцподдержки, справках о судимости и размере маткапитала.

Для общения с органами власти работает Платформа обратной связи. К ней подключены около 1 900 организаций. В 2026 году через платформу поступили свыше 25 тысяч обращений. Такой механизм позволяет жителям направлять запросы и получать ответы в электронном виде без личного посещения ведомств.

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