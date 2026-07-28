В ДНР тестируют ИИ-помощников для более оперативного решения задач

В ДНР технологии искусственного интеллекта внедряют поэтапно, делая ставку на решения с быстрым практическим эффектом. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В ДНР технологии искусственного интеллекта внедряют поэтапно, делая ставку на решения с быстрым практическим эффектом. Об этом заявил в ходе прямого эфира руководитель Минцифры Республики Дмитрий Ухов.

Так, среди ключевых проектов он выделил юрист-ассистента «Обращайся», который помогает специалистам быстрее анализировать нормативные акты, искать нужную информацию и готовить проекты документов. Это сокращает сроки ответов на обращения граждан и снижает долю рутинной работы.

Еще одно решение - медицинский ИИ-помощник в виде чат-бота в национальном мессенджере MAX. Сервис помогает жителям по описанию жалоб понять, к какому врачу стоит обратиться, и тем самым экономит время на поиск нужного специалиста.

Для госорганов тестируют платформу «Прогосзаказ.РФ»: она автоматизирует подготовку закупочной документации и расчет цены контракта. Это позволяет сократить сроки закупочных процедур и минимизировать ошибки.

Также в Республике идет тестирование RPA-платформы - технологии роботизации бизнес-процессов. Программные роботы берут на себя повторяющиеся операции: перенос данных между системами, обработку документов, формирование типовых форм и т.д.

Координацией внедрения ИИ занимается межведомственная комиссия. Она будет определять приоритеты, сопровождать пилотные проекты и согласовывать их с федеральной повесткой.

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