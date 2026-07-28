Ближе к вечеру может пройти дождь, местами с грозой. Фото: ТГ/Кулемзин

Во вторник в столице ДНР ожидается жаркий день. При этом ближе к вечеру синоптики не исключают небольшой дождь, местами возможна гроза. Расскажем, какой будет погода в Донецке 28 июля 2026 года.

Температура воздуха

По данным метеорологов, утро будет умеренно теплым: температура составит около +19-20°C. К полудню воздух прогреется до +27-28°C. Ночью похолодает, но незначительно - прогнозируется около +20-21°C.

Осадки

Ближе к вечеру может пройти дождь, местами с грозой. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3-4 метра в секунду, возможны кратковременные порывы до 8-9 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется пониженным - на уровне 741-742 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

В народе отмечают день Кирика и Улиты - православная церковь вспоминает раннехристианских святых Кирика и Иулитту, пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана.

Также 28 июля отмечается День Крещения Руси - памятная дата, празднуемая в России в честь события 988 года, которое оказало решающее влияние на духовное и культурное развитие страны. В этот день церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, известного в народе как Владимир Красное Солнышко. Традиционно 28 июля в полдень звучат колокольные звоны, в храмах проходят торжественные службы и крестные ходы.

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