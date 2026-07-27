Шесть мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в ДНР 27 июля

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР шесть мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ 27 июля. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Ворошиловском районе Донецка ранен мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна (городской округ Дебальцево) при атаке на автомобиль пострадал молодой человек 2005 года рождения - у него ранения средней степени тяжести.

На автодороге «Дебальцево - Светлодарск» в результате удара по автомобилю ранения получили женщина 1974 и мужчина 1975 годов рождения. Еще одна женщина 1950 года рождения пострадала в Приморском районе Мариуполя.

В Великоновоселковском округе при атаке на машину пострадал мужчина 1991 года рождения.

- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - отметил Пушилин.

Кроме того, в Республике поврежден жилой дом и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также пострадали транспортные средства: семь грузовых и двадцать легковых автомобилей. Инциденты зафиксированы в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск, Дебальцево, а также в Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.

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