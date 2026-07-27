В Курахово построят ремонтно-логистический центр для горнодобывающих предприятий

Центр разместят вдоль железнодорожной дороги (архивное фото) Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курахово в ДНР планируют построить ремонтно-логистический центр, который станет важным инфраструктурным объектом для предприятий, задействованных в освоении Шевченковского месторождения лития. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ, где обсудили перспективы развития города в рамках разработки его генерального плана.

Центр разместят вдоль железнодорожной линии - такое расположение обеспечит удобную транспортировку грузов и оперативный доступ к сервисным услугам для добывающих предприятий. Задача центра - обслуживать компании, задействованные в разработке месторождения.

Проект вписывается в более широкую стратегию развития промышленной и транспортной инфраструктуры города. В частности, в Курахово также запланированы мероприятия по электрификации железнодорожной линии и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры, что дополнительно усилит пропускную способность и надежность транспортного коридора.

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