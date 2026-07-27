В Горловке вспоминают жертв «кровавого воскресенья»

В Горловке вспоминают трагические события 27 июля 2014 года. Фото (архив): ТГ/Шимановский

В Горловке вспоминают трагические события 27 июля 2014 года - день, который вошел в историю города как «кровавое воскресенье». Ровно 12 лет назад массированный обстрел со стороны ВСУ центра Горловки унес жизни 22 мирных жителей. Среди погибших были дети, женщины и пожилые люди.

Глава городского округа Иван Приходько подчеркнул, что горловчане никогда не забудут тот страшный день и тех, кого потеряли. Город, который когда-то жил мирными заботами, в одночасье оказался в зоне боевых действий. Для местных жителей эта дата - не просто отметка в календаре, а напоминание о невосполнимых утратах и о том, какой ценой далась им стойкость и выдержка в самые тяжелые времена.

- Эта рана не заживает, она лишь учит нас ценить хрупкость человеческой жизни и стойкость нашего духа. Горловка выстояла, несмотря на все попытки сломить ее волю, и сегодня мы склоняем головы перед мужеством тех, кто не дрогнул в самый страшный час. Пусть имена невинно убиенных навсегда останутся в нашей памяти, а их души обретут вечный покой. Мы продолжаем жить, храня правду о тех событиях, чтобы подобное никогда не повторилось. Помним. Скорбим, - отметил Иван Приходько.

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