«Проверяют все укрытия»: Пушилин рассказал о зачистке Константиновки и помощи местным жителям

Российские военные продолжают зачистку освобожденного города и эвакуацию мирных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о текущей ситуации в Константиновке и о том, какая помощь была оказана местному населению.

По его словам, российские военные продолжают зачистку освобожденного города и эвакуацию мирных жителей. Бойцы тщательно проверяют подвалы, частный сектор и все возможные укрытия - там еще могут скрываться разрозненные группы противника. Параллельно военнослужащие выводят из города и ближайших сел гражданских лиц, которых затем размещают в пунктах временного размещения (ПВР).

Российские военные помогали местному населению и тогда, когда город еще не был освобожден.

- Операторы БПЛА доставляли им продукты, воду, медикаменты, а вот уже сразу после захода штурмовых групп бойцы начали эвакуацию гражданских, - отметил Денис Пушилин.

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