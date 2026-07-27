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НовостиОбщество27 июля 2026 14:59

В ДНР оснащают автобусы и маршрутки валидаторами

В общественном транспорте ДНР растет число устройств для безналичной оплаты
Ирина ДМИТРИЕВА
В ДНР продолжают работать над созданием удобной и современной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР продолжают работать над созданием удобной и современной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР продолжают работать над созданием удобной и современной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

На текущий момент в транспортных средствах государственных и частных перевозчиков установлены 883 валидатора. В зависимости от типа транспорта оборудование размещается по-разному: терминал может находиться у водителя для приема оплаты при входе или в салоне (стационарные валидаторы на поручнях), с помощью которого пассажиры самостоятельно оплачивают проезд после посадки.

Особое внимание уделено пассажирам льготных категорий, пользующимся Картой жителя ДНР. Для них предусмотрен упрощенный порядок получения льготы. Если в транспортном средстве есть валидатор, достаточно приложить Карту жителя ДНР к устройству. Если валидатор отсутствует, карту нужно предъявить водителю - в этом случае проезд для льготников также остается бесплатным.

Оснащение транспорта валидаторами продолжается.

- Эта работа направлена на создание более комфортных условий для пассажиров, повышение удобства оплаты проезда и дальнейшее развитие современной транспортной инфраструктуры Республики, - заявили в ведомстве.

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