«Шахтер» проиграл «Победе» на выезде в Хасавюрте

Сейчас «Шахтер» остается на второй строчке турнирной таблицы Второй лиги (дивизион Б). Фото (архив): t.me/fcshakhterdonetsk

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» впервые в этом сезоне потерпел поражение на выезде - в Хасавюрте команда проиграла местному клубу «Победа».

Игра с первых минут складывалась не в пользу «горняков». К перерыву они уступали сопернику с разгромным счетом 0:4 - хозяева поля уверенно контролировали ход встречи и реализовали свои моменты.

Во втором тайме ситуация на поле заметно изменилась: «Шахтер» заметно прибавил в активности и сумел отыграть три мяча. Напряженная борьба продолжалась до последних минут, и к финальному свистку счет сократился до 4:3 в пользу «Победы». Однако времени, чтобы сравнять счет или выйти вперед, у донецкой команды уже не осталось.

- Матч, который нельзя забыть. Матч, после которого нужно сделать выводы, - прокомментировали в пресс-службе ФК «Шахтер».

На данный момент «Шахтер» остается на второй строчке турнирной таблицы Второй лиги (дивизион Б), имея в активе 30 очков. Лидером является «Севастополь» (32 очка), а вплотную к донецкой команде приблизился «Ростов 2» - у клуба 29 очков.

Следующий матч «Шахтер» проведет против «Астрахани». Игра состоится 1 августа, начало - в 17:00.

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