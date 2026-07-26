В воскресенье в столице ДНР установится пасмурная и дождливая погода. Фото: ТГ/Кулемзин

В воскресенье в столице ДНР установится пасмурная и дождливая погода. Синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры. Расскажем, какой будет погода в Донецке 26 июля 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут +17-19°C. Днем температура поднимется лишь до отметки в +20°C, не принося существенного тепла. Ночью будет еще прохладней - около +16-18°C.

Осадки

В течение всего дня сохранится пасмурная погода. В первой половине дня ожидаются сильные дожди. Северо-западный ветер со скоростью 3-4 м/с, временами усиливаясь до 8-9 м/с, будет только способствовать ощущению свежести.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет пониженным - в пределах 735-736 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

26 июля по народному календарю - день Архангела Гавриила, или Гаврилы Летнего. Считалось, что в этот день ангел покровительствует земледельцам и следит за урожаем. В этот день занимались жатвой, которую воспринимали как священное дело. Первые освященные снопы нового урожая бережно хранили в доме как символ будущего благополучия. Предки верили, что добрые силы с неба благословляют урожай.

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