В ДНР проверили гидротехнические сооружения Ханженковского водохранилища

В планах - капитальный ремонт ГТС. Фото: Минприроды ДНР

В ДНР провели обследование гидротехнических сооружений (ГТС) Ханженковского водохранилища. О результатах проверки сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики.

Мероприятие провели в связи с планами по капитальному ремонту объекта. Работа ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»: Минприроды ДНР на постоянной основе контролирует состояние гидротехнических сооружений на территории региона и разрабатывает меры для их безопасной эксплуатации.

По итогам обследования специалисты подготовили развернутое заключение. Документ не только фиксирует текущее состояние ГТС, но и служит основой для дальнейших действий - на его базе сформируют комплекс мероприятий по поддержанию эффективной и безопасной работы водохранилища.

- Своевременное восстановление гидротехнических сооружений позволит сохранить водность объекта, а также предотвратить чрезвычайные ситуации, - заявили в ведомстве.

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