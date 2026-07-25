Жителям трех районов Донецка бесплатно доставили 24 тонны питьевой воды

Бесплатная доставка питьевой воды была организована в Петровский, Пролетарский и Калининский районы Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошла масштабная акция по обеспечению горожан питьевой водой: жителям сразу трех районов бесплатно доставили 24 тонны жизненно важного ресурса. Как сообщили в администрации городского округа, воду получили жители Петровского, Пролетарского и Калининского районов.

Инициатива стала результатом совместной работы городских властей и местных производителей. Представители бизнеса не остаются в стороне и продолжают оказывать поддержку населению в сложных условиях.

- Сегодня была организована бесплатная доставка питьевой воды в Петровский, Пролетарский и Калининский районы - общий объем поставки достиг 24 тонн, - заявили в мэрии.

Городские власти поблагодарили донецких производителей воды за их неравнодушие и ответственный подход. По словам представителей администрации, подобная поддержка играет важную роль и существенно помогает жителям города.

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