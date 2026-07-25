В Горловке ведут ремонт трамвайных путей

Сотрудники Горловского ТТУ заменят в общей сложности 100 шпал на самых изношенных участках трамвайной сети. Фото: Минтранс ДНР

В Горловке продолжают ремонт трамвайной инфраструктуры - об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР. Специалисты Горловского трамвайно-троллейбусного управления поэтапно приводят в порядок наиболее изношенные участки путевого хозяйства, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и стабильную работу городского электротранспорта.

На одном из ключевых отрезков - в районе «Чародейки» - они отремонтировали три рельсовых стыка.

- Выполненные работы позволят обеспечить безопасное прохождение трамвайных вагонов и повысить надежность движения, - заявили в Минтрансе Республики.

Одновременно с этим специалисты занимаются укреплением новых шпал. Это повысит устойчивость трамвайного пути, продлит срок его эксплуатации и позволит в будущем реже проводить внеплановые ремонты. Всего в рамках запланированного комплекса мероприятий сотрудники Горловского ТТУ заменят в общей сложности 100 шпал на самых изношенных участках трамвайной сети.

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