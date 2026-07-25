Многодетные матери в ДНР смогут выйти на пенсию раньше

Для многодетных матерей предусмотрены особые условия досрочного выхода на пенсию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике многодетные матери теперь могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по ДНР, периоды ухода за детьми официально включаются в страховой стаж и позволяют увеличить будущую пенсию за счет начисления дополнительных пенсионных коэффициентов.

В ведомстве пояснили, сколько баллов начисляется за уход за каждым ребенком.

Так, за первые полтора года ухода за первенцем полагается 2,7 балла, за второго ребенка - 5,4 балла, а за третьего и всех последующих детей - по 8,1 балла за каждого.

При этом общие требования к назначению пенсии остаются прежними: необходимо достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа, а также накопить индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30 баллов.

Для многодетных матерей предусмотрены особые условия досрочного выхода на пенсию: женщины, воспитавшие троих детей, могут оформить пенсию в 57 лет, четверых - в 56 лет, а для тех, кто вырастил пятерых и более детей, право на пенсию наступает уже в 50 лет. Важное условие: ко времени оформления досрочной пенсии все дети должны достичь возраста 8 лет.

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