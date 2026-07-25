В ДНР займутся ремонтом жилья и соцобъектов в Курахово, Дебальцево и Донецке

Средства направят на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Фото (архив): Минстрой ДНР

Правительство ДНР закрепило механизм субсидирования Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами - порядок предоставления средств уже определен. Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

Как пояснил глава кабмина, субсидия носит строго целевой характер. Средства направят на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено территориям, где повреждения наиболее существенны из-за атак противника.

- Выделенные средства пойдут на первоочередные мероприятия по устранению аварийных ситуаций и восстановление жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, получивших повреждения в результате атак украинских вооруженных формирований в Курахово, Дебальцево и Киевском районе города Донецка, - заявил Андрей Чертков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 миллионов на преображение: Как в Макеевке восстанавливают детскую школу искусств имени Ханжонкова, построенную в 1965 году

После ремонта школа искусств в Макеевке сможет принять более 300 учеников (подробнее)