В Мариуполе провели масштабный субботник в парке 50-летия Победы

Проведение субботников в Мариуполе стало уже доброй традицией. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе привели в порядок парк 50-летия Победы - на его территории прошел масштабный субботник. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

К работам по благоустройству подключились сотрудники городской администрации, коммунальщики, представители города-побратима Санкт-Петербурга, общественники и молодежь.

Ранее рабочие зеленого строительства скосили в парке траву. Общая площадь благоустроенной территории составила около 8 гектаров. При этом специалисты задействовали как ручной труд, так и современную технику: недавно приобретенные райдеры показали, насколько они удобны в работе.

Глава Мариуполя отметил, что проведение субботников стало уже доброй традицией.

- Акции чистоты проводим повсеместно, - заявил он.

Кроме благоустройства популярных мест отдыха, в городе наводят порядок и во дворах многоквартирных домов. Такие субботники организуют старшие по домам при содействии коммунальщиков.

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