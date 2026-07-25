Пушилин отметил вклад следователей ДНР в процесс правовой интеграции с Россией

Следственные органы играют ключевую роль в развитии правовой системы ДНР. Фото: СК РФ по ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником.

Руководитель региона провел историческую параллель, напомнив, что истоки современного следствия восходят к 1713 году - именно тогда по указу Петра I были созданы первые следственные канцелярии, ставшие прообразом нынешней системы досудебного производства и современной системы правосудия. Сегодня, по словам Пушилина, работа следователей выходит далеко за рамки рутинных задач: она напрямую связана с укреплением правопорядка и формированием единого правового пространства.

- Вы не только обеспечиваете правопорядок, но и вносите вклад в интеграцию Донецкой Народной Республики в единое правовое поле России, - подчеркнул он.

Важной составляющей службы остается преемственность поколений. Глава ДНР особо поблагодарил ветеранов следствия, чей опыт и наставничество помогают молодым сотрудникам быстрее осваивать профессию и сохранять высокие стандарты работы.

Денис Пушилин пожелал следователям крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и новых профессиональных достижений.

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