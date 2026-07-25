В Мариуполе работают 40 торговых сетей

В торговом реестре Мариуполя зарегистрированы уже около 1500 торговых точек (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Мариуполь укрепляет торговую инфраструктуру: сегодня в городе работают 40 торговых сетей, объединяющих более 200 магазинов. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов, поздравив работников сферы торговли с профессиональным праздником.

По словам руководителя муниципалитета, торговля играет ключевую роль в развитии экономики города.

- Ваш труд обеспечивает жителей города всем необходимым и делает жизнь комфортнее, - подчеркнул Кольцов.

В торговом реестре Мариуполя зарегистрированы уже около 1500 торговых точек, а общая площадь торговых пространств превышает 150 тысяч квадратных метров. Важен и социальный эффект - отрасль предоставляет стабильные рабочие места примерно для 4500 горожан.

Глава города поблагодарил всех специалистов торговой сферы - от предпринимателей и продавцов до логистов и товароведов - за профессионализм и преданность делу. Он пожелал работникам отрасли стабильного дохода, благодарных клиентов и удовлетворения от своего дела.

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