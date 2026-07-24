В Мариуполе сносят незаконно установленные торговые павильоны

В Мариуполе приступили к демонтажу незаконно установленных торговых павильонов. Как сообщили в администрации города, уже вступило в силу первое судебное решение об освобождении земельного участка и сносе некапитального строения по проспекту Металлургов, 174.
В мэрии пояснили, что речь идет о нестационарных торговых объектах (НТО), которые не являются объектами капитального строительства - поэтому сведения о них не вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Размещение таких павильонов допускается только в соответствии с утвержденной Схемой размещения НТО.
Владельцам торговых объектов напомнили, что для легальной работы необходимо включить павильон в эту схему. Для этого следует обратиться в Управление торговли и бытового обслуживания администрации городского округа Мариуполь по адресу: проспект Ленина, 68.
- Торговые объекты, не соответствующие требованиям законодательства, подлежат принудительному демонтажу, - предупредили в администрации Мариуполя.
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