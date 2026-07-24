В ДНР предлагают сделать проект «Код непокоренных» общественным движением

Сенатор Волошин уверен, что «Код непокоренных» продолжит объединять молодежь, открывать новые возможности и укреплять дружбу между народами. Фото (архив): ТГ/Волошин

Сенатор РФ от ДНР Александр Волошин на пленарном заседании Совета Федерации выступил с инициативой преобразовать проект «Код непокоренных» в полноценное общественное движение.

Он рассказал о результатах работы проекта в текущем году. Одним из ключевых событий стал футбольный турнир «Международный Кубок Дружбы», который объединил молодежь из разных стран. При этом «Код непокоренных» не ограничивается спортивными мероприятиями: в его рамках активно развиваются образовательные и патриотические инициативы. Они помогают ребятам из воссоединенных регионов включаться в общероссийскую и международную повестку.

Инициативу сенатора поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - она высоко оценила проделанную работу и выразила безусловную поддержку поступившему предложению. Александр Волошин также поблагодарил спикера Совфеда за постоянное внимание к молодежным проектам и жителям Донбасса.

- Уверен, что «Код непокоренных» продолжит объединять молодежь, открывать новые возможности и укреплять дружбу между народами, - подчеркнул сенатор.

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