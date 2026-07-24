В ДНР появился Совет по развитию конкуренции

В ДНР создают площадку для развития честной конкуренции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Совета по развитию конкуренции - нового координационного органа в Республике.

Задача Совета - определить приоритеты развития конкуренции на региональных рынках и стать центром компетенций для местных властей. Орган будет собирать и анализировать данные, формировать «дорожные карты» и KPI, а также готовить ежегодный доклад, который станет главным индикатором эффективности мер поддержки предпринимательства в каждом районе.

Совет сможет запрашивать информацию у муниципалитетов и привлекать к работе представителей бизнеса и профильных специалистов. Это позволит быстрее решать возникающие проблемы и снизить нагрузку на муниципальных служащих.

По словам члена Совета, исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований ДНР» Петра Шимановского, новый орган станет драйвером рыночных преобразований.

- Создание такого центра компетенций - это важный шаг к оздоровлению экономики региона. Фактически - это сигнал для бизнеса о том, что правила игры в Республике становятся прозрачнее, а условия для честной конкуренции - более предсказуемыми, - заявил он.

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