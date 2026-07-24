В Донецке растет число семей, забирающих собак из приюта

За неделю сразу несколько «пушистиков» обрели новый дом и любящих хозяев. Фото: Администрация Донецка

В Донецке все больше горожан забирают бездомных собак из приюта - и эта тенденция не может не радовать. В администрации города напомнили, что предприятие «Животные в городе» продолжает системную работу по поддержке беспризорных собак: специалисты занимаются отловом, обеспечивают ветеринарное сопровождение и помогают четвероногим обрести новую семью.

За последнюю неделю бригада предприятия отловила на улицах города 91 собаку, нуждавшуюся в помощи. Еще 37 животных получили необходимые ветеринарные услуги - они прошли стерилизацию и вакцинацию. Особенно приятной новостью в мэрии назвали тот факт, что сразу несколько «пушистиков» из временного приюта для бездомных животных обрели новых любящих хозяев.

- Самая радостная новость - 5 маленьких сердец нашли свой дом, - рассказали в администрации.

Власти Донецка призывают жителей не оставаться в стороне и подарить заботу тем, кто в ней нуждается. Если вы готовы стать для пушистого друга семьей, достаточно связаться с диспетчерской службой «Животные в городе» по телефону +7 949 325 38 22 - сотрудники помогут подобрать подходящего питомца.

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