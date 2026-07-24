В ДНР продолжают расширять сеть агроклассов

В ДНР наращивают число агротехнологических классов. Фото: ТГ/Толстыкина

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР анонсировало дальнейшее развитие сети агротехнологических классов в регионе. Эта работа - часть системной задачи по ранней профориентации учащихся и формированию кадрового резерва для агропромышленного комплекса.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

- Сегодня в регионе созданы, оснащены и успешно работают три агротехнологических класса. Они открыты для учащихся старших классов в селе Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа и для девятиклассников в селе Хлебодаровка Волновахского муниципального округа, - отметили в ведомстве.

В Минсельхозе ДНР подчеркивают, что такие классы дают школьникам возможность не только узнать о современных трендах в сельском хозяйстве, но и приобрести первые практические навыки. Это помогает ребятам более осознанно определиться с будущей профессией и понять, насколько им близка работа в аграрной сфере.

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