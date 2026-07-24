В ДНР ищут способы улучшить работу общественного транспорта

В ДНР планируют повысить качество пассажирских перевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве транспорта ДНР провели рабочее совещание по вопросам улучшения работы государственных перевозчиков. В обсуждении приняли участие руководители госпредприятий, отвечающих за пассажирские перевозки в регионе.

Речь шла о рациональном использовании имеющегося парка транспортных средств и оптимизации маршрутной сети. Отдельное внимание уделили формированию новых маршрутов - их планируют выстраивать с учетом реальных потребностей жителей разных муниципалитетов.

Особое внимание было уделено маршрутам, вызывающим наибольшее количество жалоб от жителей. Представители транспортных предприятий рассмотрели варианты сокращения интервалов движения, повышения регулярности рейсов и стабилизации работы транспорта на самых востребованных направлениях.

Эти меры должны помочь достичь целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и задач, обозначенных в народной программе партии «Единая Россия».

- Основная задача - повышение эффективности работы государственных перевозчиков, развитие маршрутной сети и обеспечение жителей Республики доступным, безопасным и качественным общественным транспортом, - подчеркнули в Минтрансе ДНР.

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